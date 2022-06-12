韓國國防部長李鐘燮今（12）日在香格里拉對話會發表演講表示，韓國將加強韓美同盟及韓美日安全合作，並與日方進行有誠意的對話。

韓聯社報導，李鐘燮表示，為了使朝鮮半島無核化計劃成為現實，必須有強大的力量支撐，將加強美國延伸威懾力的執行能力，以遏制北韓核導威脅，並增強韓軍的應對能力，同時加強韓美日三國安全合作。雖然韓日之間懸而未決的問題不少，但是將朝著符合兩國共同利益的方向，凝聚智慧合理解決各種問題。為了恢復韓日安全合作以及加強韓美日安全合作，韓方有意同日本進行有誠意的對話

李鐘燮表示，朝鮮半島的地緣政治特殊性與印太地區的穩定密不可分，這意味著朝鮮半島不穩定，就會引發整個東北亞及印太地區的不穩定。北韓發展核導是造成印太地區不穩定的主要因素。

李鐘燮表示，北韓近期試射洲際彈道飛彈（ICBM），還準備進行第7次核試驗。他指出，將堅持實現完全、可核查、不可逆的無核化目標和建立可持續和平機制的原則。

李鐘燮表示，韓國外交將跨越朝鮮半島及東北亞範疇，作為全球樞紐國家發揮作用，主要內容包括與東盟展開安全合作、將合作範圍擴大至非傳統安全領域、與印太地區正在運作的多種安全協商機制進行合作。

李鐘燮表示，四方安全對話（Quad）等小規模多邊協商機制的最終目標，是在印太地區充分確立基於規則的國際秩序，爭取盡可能多的國家享受最大安全紅利。