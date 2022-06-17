年底九合一大選將於11月26日舉行，台北地檢署及新北市刑事警察大隊今（17）日訪視新北新店警分局，盼檢察署與新店分局能加強情資整合，強化偵查能量，避免選舉遭到干預。

新店分局為確保選舉公平性，今（17）日上午10時召開聯訪會議，特別邀請台北地檢署主任檢察官蔡偉逸率御組檢察官李頲翰，以及及新北市刑事警察大隊大隊長蕭瑞豪率查賄人員與會指導，會上指導與會人員「反滲透法」及「公職人員選罷法」重點法令知識及案例認識，並與各分駐所所長座談和分享經驗，盼檢察署與新店分局加強情資整合，包含歷年來選舉情勢與相關參選人員背景，強化偵查能量，防制暴力、假消息、境外勢力以政治獻金滲透等方式干預。

新店分局透露，已透過通訊群組和地檢署建立直接溝通平臺，也會結合民力共同投入選舉治安維護及反賄選工作，將以「行政中立、依法行政」原則客觀執法，希望能使任務順利圓滿，也呼籲民眾，如有發現賄選之不法情事，歡迎報警檢舉，維持大新店地區選舉的乾淨，共同打造公開、公正優質的選舉。