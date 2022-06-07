2022年大環境景氣多變，氣氛詭譎，衝擊電子廠籌資計畫，繼電池模組廠加百裕（3323）撤銷籌資計畫之後，軸承大廠兆利（3548）經過考量，也將向金管會申請撤銷現金增資發行計畫，改以自有資金支應今年度的資金需求。

兆利原定發行400萬股現金增資，並已於今年3月28日生效在案，依照相關規定，兆利在現增案生效後的三個月必須完成募集，並得以延長一次，以兆利目前價位計算，約可募集2.76億元資金，不過，兆利日前公告，因近期國內資本市場市況變化與新型冠狀肺炎疫情持續影響電子產業，考量若貿然訂價，將可能損及股東權益，為維護股東及公司整體之最大權益，擬向金管會申請撤銷現金增資發行普通股案，取消本次現金增資發行普通股之發行計畫。

兆利表示，本次增資計畫所需之資金，因本案取消後不足時將以自有資金方式支應，故對公司財務業務尚無重大影響。

景氣衝擊股價表現，影響大股東、投資人掏錢認股意願，電池模組廠加百裕5月向主管機關申請撤銷現金增資案，及國內第三次無擔保可轉換公司債發行（CB），並已獲主管機關核准，該公司原定募集5.56億元，在景氣詭譎之際，大股東寧可握有現金的企圖不言而喻。

2022年受到俄烏戰爭、大陸多地封城衝擊，電子業面臨巨大挑戰，歷經2021年為數不少的電子股均已經輪漲一翻，在2022年要維繫高股價有相當挑戰，推遲募資計畫不會募到更多資金，因此電子廠打消募資念頭。