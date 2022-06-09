設備廠旭東機械（4537）公布2022年5月營收為1.69億元，月增52.34％，年減3.42％，累計1～5月營收為7.44億元，年減22.41％。旭東表示，由於昆山廠4月起經歷停工及閉環生產狀態，導致出貨遞延，但隨著疫情趨緩逐漸復工，營運逐漸回復去年水準。

旭東表示，自行車製造設備的生產是公司相當重要業務之一，受惠於節能減碳趨勢，自行車需求維持不墜，供應鏈持續資本支出，旭東在手訂單依舊樂觀，雖昆山廠短期因封城造成營運下滑，但長期來看，受惠市場趨勢，公司整體產能趨勢仍屬樂觀。

後疫情時代，電動自行車成長趨勢儼然成型，主因消費者購買方向轉往中高階車款及電動自行車，使得歐美終端零售通路庫存仍處於低檔，近期台系自行車供應鏈營收亦優於去年同期水準，普遍處於年增、月增走勢，其中整車廠的美利達、巨大3月營收亦創下歷史新高，主因即來自終端需求強勁、出貨順暢以及產品組合改善等，預期隨著通路商持續回補庫存，代工廠產能稼動率維持高檔，將帶動進一步資本支出。

展望2022年，自行車產業蓬勃發展，帶動相關廠商對雷射切割機、彎管機與自動化設備之需求，預期隨著封城結束，供應鏈回復順暢，旭東營運可望逐漸回穩。