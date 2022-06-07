美股止跌收紅，台股7日卻開低震盪收黑，且外資擴大賣超並匯出，使得新台幣貶勢延續，終場收在29.514元兌1美元的逾一周新低，貶值9.9分，已經連四個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量11.77億美元。

外匯交易員指出，中美政策利多齊發，美國為了對抗通膨，釋出取消對大陸商品加徵關稅選項，以及東南亞四國關稅豁免，北京則是疫情趨緩、解封，激勵美股四大指數翻紅，但是台股不同調。隨著多數亞股回檔整理，最後下跌93.08點至16,512點，新台幣延續弱勢，並且再闖過29.5元關卡。

外匯交易員表示，外資5月底積極匯入大肆加碼台股後，6月又連日賣股提款走人，讓新台幣就像洗三溫暖，一下子強漲直衝29元大關，連日來又一關接一關地回貶，四個交易日連過五關。下周應關注美國聯準會（Fed）利率決策會議結論，提供市場新指引，只要外資不回頭，新台幣將維持偏弱整理格局居多。