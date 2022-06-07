日本周二在一份年度經濟政策文件中表示，希望在未來5年內大幅增加國防開支，文件還首次提到台灣海峽和平穩定的重要性，以及目前面臨中國威脅的擔憂。

《路透》報導說，在上週經濟財政管理基本方針草案中並未提到5年期限，也沒有提到台灣問題。草案提出後，受到前首相安倍晉三及執政黨自民黨強烈反彈，之後不僅增加5年內徹底強化防衛能力的明確期程表現，也首度明確記載有關台灣的內容。

報導說，在正式公布的文件中除了提及美國總統拜登和日本首相岸田文雄上個月在東京的會晤外，也首度強調了台海和平與穩定以及和平解決雙方問題的重要性。相比之下，去年的政府政策路線只表達日本會根據需要大幅增加國防開支，並沒有提到台灣。

報導說，隨著中國在東亞地區軍事活動增加，東京對台問題灣的警覺越來越高，因為日本南方的沖繩島也與台灣一樣，在中國軍事活動覆蓋範圍內。如果中國軍事力量突破台灣海峽，將阻斷石油運輸航線，直接威脅日本經濟命脈。

中國近年來頻繁地在台灣附近進行演習，包括軍機不間斷地進入台灣防空識別區內的騷擾活動。中共軍方表示，這些舉動是為遏制美台勾聯，以此 捍衛中國的主權。

報導指出，週二公布的政策文件涉及從能源安全到岸田的「新資本主義」經濟政策等問題，但是未詳細說明如何大幅加強國防開支。而即使岸田政府找到了將可以大幅擴增國防開支的資金，仍然難以追趕中國，因為目前中國的軍費開支已經是日本的近5倍之多。