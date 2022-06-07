「火化之亂」亂不停，國民黨文傳會副主委黃子哲說，昨天陳時中部長才甩鍋說沒要求染疫遺體要24小時內火化，今天馬上髮夾彎改口說這樣做沒有錯，只是沒有明寫，但既然是正確的，那為何不訂出明確時間呢？為何不白紙黑字規範清楚？原來在這場疫情中，關於不幸逝去的生命以及天人永隔的憾事，陳時中是用「潛規則」在面對與處理，這是有多諷刺與荒唐。

黃子哲說，指揮中心考量傳染風險而希望「盡速」火化染疫遺體，而這個「盡速」，事實上就是24小時，實務上地方政府與殯葬業者便是如此配合，如今遭遇外界的壓力與質疑時，陳時中才來左拐右彎，一下沒規定，一下有要求，又是沒有錯，又是沒明寫，說穿了就是沒擔當，用含混不清、曖昧不明的方式，就這樣「混」了二年多，讓多少人在不明不白中，留下莫大的遺憾與傷痛。

黃子哲表示，陳時中的政客樣貌越來越鮮明，當陳時中說「要等我選台北市長，大可不必」，這會不會又是另一個「潛規則」，其實同樣真正是在表達，「沒有錯，只是不用明寫」。