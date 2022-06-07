通膨壓力和利率調升依舊為市場焦點，10年期美債殖利率來到3.010%。美股周二（7日）早盤開低，道瓊工業指數跌逾百點，那斯達克指數跌約1%，台積電ADR跌約1%。

截至台北時間21點35分，道瓊工業指數下跌182.59點（或0.55%），暫報32733.19點；那斯達克指數下跌117.97點（或0.98%），暫報11943.4點；標普500指數下跌26.92點（或0.65%），暫報4094.51點；費城半導體指數下跌38.79點（或1.27%），暫報3023.95點。

歐盟7日達成協議，制定新法限制電子產品統一充電規格為USB-C，其中包含一直以來使用Lightning充電線的iPhone。5大科技巨頭齊挫，蘋果小跌0.3%，網飛和亞馬遜分別跌逾1%、2%。

半導體類股普遍下跌，超微、輝達和艾司摩爾都有超過1%的跌幅，英特爾跌約0.8%，台積電ADR跌約1%，聯電小漲0.2%。