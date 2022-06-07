捧紅不少藝人的知名經紀人蔣承縉（蔣哥），位於台北市大安區的住宅，上月中傳出死亡案。據了解，蔣報案稱，在IG有約1萬多粉絲、身材健美的吳姓男子，與他相約飲酒後，隔天陳屍其住處。檢警相驗後，發現死者雖有一些傷痕，但並非致命傷，也恐非新傷，已解剖採集相關跡證，初步仍排除他殺嫌疑，待解剖的屍檢報告出爐後，再釐清真正死因。

在生技公司上班的31歲吳姓男子，在網路與蔣結識，上月14日到蔣家聚會過夜，隔天卻離奇猝死。檢警相驗發現並無致命外傷，初步排除凶殺，詳細死因要等法醫研究所的驗屍報告出爐，再等檢方進一步指揮偵辦。

蔣承縉曾擔任蔡依林、蕭亞軒、楊丞琳等藝人的經紀人，但近年已退出幕後經紀工作。他6日晚間曾透過律師事務所發出聲明指出，「本人感到無比的悲痛，案件現由檢察官調查中，本人基於『報案人』角色，一定積極配合檢警調查，基於偵查不公開之規定，本人將不會對於案件內容發表任何言論，一切交給司法機關秉公處理！」

據了解，警方獲報蔣位於大安區的住宅，上月14日發生死亡案。蔣報案稱31歲的吳姓男網友，到他家過夜，隔天卻全身僵硬、嘴唇發紫，躺在床上死亡。

據了解，死者曾在蔣家飲用威士忌，酒後躺在床上時一度精神異常、歇斯底里吼叫，蔣疑似以為對方只是酒醉，隔天才發現吳已經死亡，趕忙報警。而蔣的住處，並未發現任何違禁品，蔣對於友人來住處聚會卻猝死，感到相當錯愕與懊悔。全案目前仍朝「意外死亡」方向偵辦，至於意外是如何造成，有待屍檢報告釐清。

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