桃園市桃園區於6日上午發生一起因債務糾紛引起的命案，簡姓男子與其餘3名男子到曾姓男子家商談債務問題，討論期間卻起口角，曾男慘遭4人毆打、拉扯，隨即身體不適昏迷，經友人報警送醫急救1天仍不治死亡。家屬懷疑死者是被毆打致死，不過分局初步勘驗死者並無明顯外傷，桃園地檢署檢察官則於今天下午相驗，以釐清真正死因。

曾姓男子因有欠債，6日11時許，簡姓男子找了陳姓男子與2名姓名不詳的男子到曾男住處，過程中疑似發生口角衝突，簡男4人徒手毆打及拉扯曾男，隨後曾男因身體不適、喘不過氣，接著失去意識，送醫到院前已無呼吸心跳，但急救過程中有恢復生命徵象，診斷出非創傷性蜘蛛膜下腔出血，不過曾男仍於隔天（7日）死亡，醫院急診採檢為新冠肺炎確診者，CT值33。

據了解，死者的弟弟向警方報案，稱對哥哥的死因有意見，懷疑哥哥是遭人打傷死亡，不過分局初步勘查死者沒有明顯外傷，但死因是否與簡男4人毆打有關仍無法斷定。桃園地檢署檢察官今天（8日）下午進行相驗，以釐清真正死因，警方則已掌握涉案簡姓男子身分積極查緝中。