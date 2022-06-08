小編今天（8日）精選5件不可不知的國內外財經大事。防疫保單走入歷史！防疫保單理賠金額恐達數百億，產險業者「不玩了」，最後一張泰安產險防疫保單昨晚緊急下架，代表一度引發民眾瘋搶的防疫保單再也買不到了，不過，因確診人數仍在增加，後續還有得賠，國泰金控率先開出第一槍，增資國泰產險100億元備糧草。

【1】泰安產險急下架 防疫保單走入歷史

泰安產險宣布停賣防疫險後，防疫保單正式走入歷史，然產險增資壓力接踵而來。金管會先前表示，5家產險公司有意增資，國泰金昨日率先宣布，增資子公司國泰產險100億元，開出注資第一槍後，其餘業者料將跟進。

【2】聯電大好年 營收月月新高

晶圓代工大廠聯電產能利用率維持逾100％滿載，加上適用調漲晶圓代工價格，7日公告5月合併營收達244.33億元，連續8個月創下單月營收歷史新高。法人預期，聯電6月營收將再創新高，第二季營收可望超過710億元，將超過原先預期的業績展望高標。

【3】貶值救通縮 日圓匯率還看不見底部

大型金控高層針對日圓匯價走勢指出，和世界多數國家面臨通貨膨脹挑戰不同，日本面臨的是通貨緊縮，也因此日本央行反而希望透過貶值使日本脫離通貨緊縮，這將使日圓匯率還看不見底部。

【4】今超級股東會日 最大咖身價16兆

台積電與大立光股東會8日登場，同日召開股東會的還包括台化、華碩等5檔千億元市值公司，因此儘管8日召開股東會的公司不足百檔，合計市值卻高達16.26兆元，總計股東人數逾380萬人。

【5】上海解封 拉貨潮可期 航運業看好下半年

上海全面解封，航商、貨代業估，目前出貨量大約恢復至八、九成，但不及業界原本預期積壓加上復產貨量，可達封控前的1.2至1.5倍的「出貨潮」，將密切觀察歐美需求、大陸供應鏈、船舶運力等三大指標而定。預計6月底、7月初拉貨潮，搭配大陸出貨潮，加上第三季是傳統海運旺季，航運業仍看好下半年。