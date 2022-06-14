美國5月消費者物價指數（CPI）年增8.6％，創下40年來新高。拜登總統將物價上漲怪罪於「普丁通膨」，但專家拿出三大鐵證打臉，包括俄烏開戰前，美CPI已惡化；痛批石油公司大賺是元兇，但蘋果暴利超越油企；對9 家航商開刀，殊不知運價大漲是供需失衡造成。若拜登未對症下藥，美國通膨災難短時間內難以解決。

美國5月CPI漲幅超乎預期，年增8.6%，衝上40年高點，消息一出，投資人信心崩盤，道瓊指數周一（13日）狂瀉876點，收在30516點，累計三個交易日暴跌2394點；標普500指數13日狂殺3.8%，墜入空頭熊市；科技指數的那指和費半分別重挫4.6%、5.6%更慘烈。

拜登日前表示，對抗通膨是第一優先目標，但把物價上漲怪罪給「普丁通膨」，直指俄國總統普丁下令攻打烏克蘭，造成汽油、能源、糧食的價格大漲，除了甩鍋給普丁，拜登還點名，石油企業和航運公司也是通膨兇手。

萬寶投顧總監蔡明彰舉出三大證據打臉，首先，拜登說俄羅斯發動戰爭推高物價，油價、能源及食品價格占每個月物價上升的一半。然而在 2 月 24 日爆發俄烏戰爭之前，美國 2 月 CPI 已高達 7.9％，接近 8％，普丁雖然推升美國通膨，但拜登上任以來，不斷印鈔及好大喜功推出刺激方案，才是通膨惡化的根本原因。

第二個元兇是石油公司，拜登抨擊艾克森美孚「今年賺的錢比上帝還多」。艾克森美孚今年估計淨利 410 億美元，較去年230億美元成長近 8 成。

蔡明彰說，論獲利，美國企業賺最多是科技公司，蘋果今年可賺 1,000 億美元，但拜登不會課蘋果暴利稅，艾克森美孚賺 400 億美元，今年計畫210 億美元資本支出，可創造就業機會，不過拜登把氣出在石油公司，威脅課徵暴利稅。事實上拜登要負很大責任，他上任後與沙烏地阿拉伯關係惡化，因此沙國不願積極配合原油增產。

第三個元兇是準備向航運公司開刀。拜登指出通膨上升原因是 9 家遠洋貨櫃輪公司控制跨太平洋市場，並將運費提高10倍，因此美國國會將通過改革法案來監管航運公司。

蔡明彰認為，拜登做法治標不治本，航運運價大漲主因是供需失衡，美國需求強勁，但亞洲供應不足，加上美國港口作業效率不彰。

蔡明彰強調，這一波通膨居高不下，背後原因包括長期寬鬆貨幣政策、不當的財政擴張，以及美國家庭在疫情期間累積巨額儲蓄，在解封後引爆報復性需求。通膨是經濟的大麻煩，必須用經濟對策來解決，但拜登沒有對症下藥，用政治來處理，恐使通膨更加惡化。