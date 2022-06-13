日本內閣官房長官松野博一（Hirokazu Matsuno ）周一表示，該國政府擔憂日圓急貶的情況，已準備在必要時做出適當回應。此為日本官員向市場發布的最新警告。

松野的說法呼應上周五日政府與央行發布的聯合聲明，該聲明提及對日圓貶值至二十年低點的憂心。當時日圓重貶至135日圓兌一美元，刷新20年低點。

松野博一在例行記者會表示，「讓匯率波動穩定反映基本面至關重要，但近期日元大幅貶值，這也是我們關心的。我們已準備好在必要時採取適當因應措施，並與各國匯率機關密切聯繫。」