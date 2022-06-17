全球其他央行紛紛加入升息陣營力抗通膨，日本央行（BOJ）堅持支撐復甦乏力的經濟為優先，17日宣布維持超寬鬆貨幣政策不變，但也點出日圓急貶對經濟的衝擊，日圓匯價聞訊重挫超過2％。

日銀周五的決策聲明雖大致符合預期，但部分投資人還是感到失望，他們原本期待日銀能調整公債殖利率上限政策，給市場注入強心針，日圓匯價與日債殖利率雙雙走跌。

日銀決策發布後，日圓兌美元應聲重挫，跌幅超過2％，來到134.92日圓兌1美元。周三日圓觸抵135.6日圓兌1美元的24年低點。

日本10年期公債殖利率周五早盤觸及6年高點0.268％，但日銀公布決策後滑落到0.22％。

有別於歐美央行前仆後繼宣布升息，日銀周五根據8比1的表決結果，決定短期利率維持在負0.1％，此外持續無限量收購10年期政府公債，務使債券殖利率定錨在零水位附近。

日銀總裁黑田東彥在會後記者會上表示：「經濟才從疫情的痛苦深淵中慢慢復甦，現在調高利率或緊縮貨幣政策，會加劇經濟的下行壓力。」黑田此言無異是排除近期內升息的可能性。

黑田還提到，BOJ不會容忍10年期公債殖利率超過0.25％上限，儘管面臨全球債券殖利率走升的壓力，並無提高上限的打算。

黑田的發言凸顯出，當他國央行積極緊縮貨幣打通膨，BOJ恐怕是全世界碩果僅存繼續唱鴿的主要央行。

美國聯準會周三出重手升息3碼，創1994年來最大升幅。歐洲央行準備7月宣布升息，是逾10年來第一次。周四英國央行調高基準利率1碼，連續5度升息；瑞士央行則是15年來首度升息，而且一升就是2碼。

日銀為了穩住復甦力道堅持寬鬆，但也不得不承認日圓劇貶對經濟的影響，鬆口表示必須「密切觀察」匯率走勢對經濟的衝擊。

總裁黑田說：「近來日圓急跌加深前景的不確定性，增添企業制定經營計畫的難度，對經濟有負面影響，是我們所不樂見的。」