好物件難尋，要找到理想中的住宅，除了勤爬各大房屋網，還有哪些方法？一名網友在臉書社團《買房知識家 買房賣房攏滴+》寫下：「有人會為了要買適合的房子，跑去當房仲嗎？」沒想到引發熱烈回響。

當房仲更有利於買房？

該貼文一出，意外吸引許多前任房仲和現職房仲的網友現身說法，「我就是」、「我就是耶⋯⋯然後不小心做了20年」、「有，自己做，自己找喜歡的房子，這樣很棒啊」、「曾經很認真的想」、「我覺得相對的工作是對領域內學習最好的途徑」、「當房仲！很快會發現自己適合的房子的」、「會、因為我會是這樣的做法…哈哈」、「有啊！還滿多的」。

但也有部分網友不認同此作法，「我覺得資訊發達，不需要一定去做仲介」、「房仲沒你想的那麼簡單，還是找個專業的房仲幫你分析吧」、「為了喝一杯牛奶，去買一頭牛來養，沒有答案，且看當事人的想法」、「房地產的學問知識很廣泛的，不是三言兩語可以說盡的。」

「房仲工作內容」多與客戶有關

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查(2021/06/07~2022/06/06)來看「房仲工作內容」的熱門關鍵字，包括客戶、業務、專業、能力、經驗、收入等。網友多在討論房仲與客戶之間的關係，像是需要開發新客戶、為客戶排除疑慮等。另外，房仲的經驗、業務需要的技能……也是網友的熱門話題。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年06月07日至2022年06月06日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『房仲工作內容』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。