蔡政府訂定2025年我國定再生能源發電量達到總發電20％，多個廠商投入離岸風電開發，沃旭能源投入「旭風二號／旭風三號」開發，今天二度闖關環評小組初審，順利通過初審，也是第三階段離岸風場中，首個通過環評初審的開發單位。

由於第三階段離岸風電相關規定中，經濟部開發商需先取得環評初審「有條件通過的審查結論」及其他相關文件才可參與競標，因此通過環評初審成了開發單位的重點。

開發單位表示，計畫場址位於彰化縣外海區域，旭風二、三號場址面積分別為83.5及73.0平方公里；距岸最近距離分別為50.3及38.8公里，並排除海洋野生動物重要棲息環境、飛航管制區、軍事管制區、人工魚礁禁漁區、保護礁區等環境敏感區位。

開發單位說，規劃每風場單機裝置容量約11至16MW，最大風機設置數量不超過68部，總裝置容量不超過750MW、風機葉片直徑介於210公尺至250公尺之間，最高葉片高程為305公尺，風機掃風區域不超出本計畫場址邊界範圍。

而為減少水下噪音影響，開發單位表示，如果地質調查後認為行，將採管架式負壓沉箱基礎係利用壓力差使基礎沉入海床面下，因此無須進行打樁。

但有環評委員質疑共同廊道、穿越中油油管如何處理等，經濟部代表說，本案為電纜使用既有廊道，至於其他如台中、新竹及苗栗等則會與台電共同規劃，預計6月底就會規劃出共通廊道，至於管線部分則要以中油天然氣管線為主，電纜則可以從其上方或下方繞過。

專案小組最後要求開發單位應承諾風場與風場間均留設2公里以上之鳥類通行廊道，以及除特殊情形外，海纜埋設深度至少1.5公尺，也要求開發單位應據細部地質鑽探結果，如地質條件允許，應使用負壓式沉箱基礎，最後通過環評初審。