經濟部訂出離岸風電第三階段區塊開發將在9月進行選商作業，沃旭能源旭風2號及3號兩風場8日通過環保署環評初審，在眾多新設風場當中率先出線，可望爭取區塊開發的開發權。

根據環評資料顯示，沃旭的旭風2號及3號兩風場距岸最近距離分別為50.3及38.8公里，每風場各規劃1座海上變電站、並透過 2 條輸出海纜銜接至上岸點，採用 管架式基樁基礎、管架式負壓沉箱基礎作為風機水下基礎預選類型，每風場單機裝置容量約11至16MW，最大風機設置數量不超過68部，總裝置容量分別不超過 750MW。