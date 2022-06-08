1名外送員在《外送員的奇聞怪事》發文，日前收到一筆訂單備註，讓他印象深刻，女客人表示因腳受傷，餐點由就讀國中的小屁孩，看起來肉肉的弟弟代取，他到達目的地時，見弟弟滿臉委屈，讓他發文笑說：「姊姊一定很兇」，貼文一出引起熱議。

外送員將女客人的訂單備註PO上網。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

原PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文，他日前收到一筆訂單，餐點快到達時，女客人私訊他表示，自己因為腳受傷無法下樓，會請小屁孩弟弟幫拿餐點，是名長相微肉、身高約160公分的國中生，原PO笑說：「姊姊一定很兇」，因為他看到弟弟時，對方滿臉無奈，不知道受了多少委屈。

文章曝光後，網友們紛紛留言認同：「不兇的就不是親姐姐」、「一定是親姊姊」、「就是踹弟弟的時候弄傷腳的」、「姐姐是一種，可能無法擰開寶特瓶蓋，卻能單手打開弟弟天靈蓋的生物」、「弟弟吸引仇恨值的技能似乎很高」、「姐姐總是實話實說不假修飾」、「我姐是惡魔」、「有弟弟真好，不管腳有沒有受傷，都有人可以使喚」，「好可憐，弟弟跑腿還講這樣」。

也有同行和原PO分享類似經驗：「之前也遇過一個媽媽說，等等會有一個小屁孩去取餐，弟弟取餐時一臉憨厚的看著我傻笑，老實說滿可愛的」、「怎麼我都是遇到腳受傷，客人備註麻煩上樓，掛5樓門上！」。