立委賴香伶替外送員發聲，合作的外送箱廣告也亮相。（呂筱蟬攝）

Uber Eats 外送平台業者過去讓外送員所得扣繳憑單的薪資列為「其他所得」，導致外送人員申報所得稅時無法使用20萬元薪資扣除額，每年得多繳納1萬至2萬餘元不等的綜合所得稅，民眾黨立委同時也是桃園市長參選人賴香伶，向財政部賦稅署爭取，各區國稅局日前已要求Uber Eats更正，提醒外送員在6月底前可重新申報所得稅，以降低負擔。

賴香伶與桃園市中壢區市議員參選人林昭印、全國外送產業工會理事長陳昱安等外送員代表7日召開記者會，提醒外送員於6月底前重新申報所得稅，賴同時也與外送員合作，在外送箱上張貼「你的辛苦、我知道」廣告，期盼透過不一樣的方式讓桃園市民認識她，提升選舉曝光度。

賴香伶與邱臣遠日前邀集財政部賦稅署等單位召開協調會，使Uber Eats 同意為外送員開立的110年度各類所得扣繳暨免繳憑單，從先前的「其他所得」更正為「薪資所得」，財政部北區國稅單也於5月31日准予更正。賴香伶認為，這是行政機關勇於任事、平台業者從善如流，促成勞動者權益保障的共同成果。

陳昱安表示，感謝賴香伶、邱臣遠及賦稅署、國稅局等單位協助，將平台錯誤申報外送夥伴收入「92其他所得」得以更正為「50薪資所得」，可以使用20萬元薪資特別扣除額。提醒外送員就算已經完成所得稅申報、多繳稅，可在6月底前重新申報，至少可減稅約1萬元。