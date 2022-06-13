前交通部長林佳龍積極爭取民進黨台北市長選舉提名，今天提出首都願景12門課中的「 智慧經濟與首都觀光篇」，強調未來將聚焦「資金會生運」等五大產業升級，同時推動「主場街遊通」等觀光五部曲，落實包容性成長，讓台北作為一個被需要與被喜愛的首都。

繼日前提出台北市交通運輸的解決方案後，林佳龍今天針對台北市的經濟與觀光提出未來的願景和方向表示，Covid-19重創全球經濟，改變秩序，也造成失業與物價高漲。城市作為經濟與民生的空間主體，首都更扮演火車頭的角色，邁入與疫共存階段，各國首都無不致力經濟與民生振興，不僅攸關城市長期競爭力消長，更須回應市民未來生活與就業期待。

在盤點台北產業的特性與疫後世界經濟的需求之後，他提出「台北首都圈經濟與觀光5＋5計畫」，其中針對資訊服務業、金融業、會展、生技醫藥與照護、運輸倉儲物流等五項台北具國際競爭力之產業，林佳龍主張槓桿智慧科技優勢，提出五大策略方向：

一、資訊服務國際輸出：台北4年內目標就是整合國際關鍵業者50強。並與中央結合推動數位新南向，促成並補助國內系統業者輸出，提高台北資訊服務產業的印太影響力。

二、金融責任導入建設：積極參與全球金融都市合作網絡，並促成台北金融業社會責任聯盟，導入創新金融機制於台北市住宅，社福，新創，美學設計與都市更新等發展議題。

三、智慧城市數位會展：4年扶植100個會展科技團隊推動虛實整合數位雙生，並加值台北電腦展等台北具國際品牌能量的展會，打造台北成為亞太科技會展重鎮。

四、敏捷生醫台北研發：台北市爭取具利基型的再生醫學，關鍵疫苗與先進醫材等CDMO落腳北士科、南港經貿與首都圈適當區位，並媒合內湖ICT科技業與台北市聯合醫院等院所作為示範平台，打造防疫科技，科技長照等領域之國際智慧醫療台北隊。

五、物流產業低碳運輸：4年內落實市府機關單位物流車輛電動化，並專案補助外送電動機車、長照醫療、社福、中小學校車、共享運具等建置電動物流車管理系統與建立電動物流車示範車隊。

對於觀光生活產業及街區經濟，林佳龍也提出首都觀光五部曲，首先是首都觀光主流化：整合市府內外觀光產業相關跨單位資源，四年投入100億，推動台北首都主題旅遊、創新遊程、流域旅遊與盛會城市，並成立北北基桃首都圈觀光產業聯盟。

其次是首都廣場亮點計畫：規劃中正紀念堂、總統府、景福門(東門)圓環、凱達格蘭大道、台北賓館、國家圖書館、外交部所組成的區域假日成為行人徒步區的首都廣場，讓威權與民主並存的歷史現場、觀光與文化融合的場域，成為首都觀光的新亮點。配合發展街區經濟、夜遊台北新聚點、智慧觀光首都通周遊券等規畫，全力發展首都觀光價值。