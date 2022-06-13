國民黨桃園市長參選人張善政持續走訪地方請益，13日拜會張廖簡宗親會、各企業工會理事長及黃國園黨部，針對朱立倫返台後2人是否有聯繫談桃園後續要如何整合？張表示有互通簡訊，而內容僅提及後續要一起努力。

張善政何時落腳桃園也受到矚目，他說，陸陸續續一直都有在看房子，應該很快就可以決定，之後有確定會再向大家報告。談及黨主席朱立倫已經返台，2人是否談過後續桃園整合問題，他則說因為主席還在隔離，只有用簡訊互通，媒體問及談什麼內容？他也僅說就是後續要一起努力。

針對透過「同舟計畫」重返國民黨、原意參選台北市中山、大同區議員的林婕麗，痛批國民黨上至主席朱立倫大玩兩手策略、扼殺羅智強，自己也遭國民黨台北市黨部打壓所以決定退黨，張善政則認為，就尊重她的決定，認為國民黨應該慢慢會整合回來不用擔心，他自己則是一步一腳印，會讓市民感受到他的誠意，就會慢慢團結起來。

至於之後是否還會與羅智強見面談整合，張善政則說他已經表達善意，隨時都期待可以和羅在一起。