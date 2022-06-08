現在薪資越來越少，不少年輕人不願為雇主賣命，寧願自己出來創業，但想要做生意並不簡單，不只要有行動力，還要有觀察市場動向的能力，近日命理專家小孟老師在臉書分析，5個最適合創業的星座，而且一定能賺大錢。

第5名、獅子座

獅子座天生擁有領導能力，而且個性喜歡向前衝，只要確定人生目標，他們就會充滿幹勁執行，或嘗試一些新的挑戰，以此證明自己的能力，經典代表有「亞洲首富」李嘉誠，他在企業裡的目標就是帶人也帶心，獅子座在工作時，不只自己努力，同時也會鼓舞身邊的人，並創造一個中心思想與目標，讓員工工作時也能抱持激昂的態度。

除此之外，獅子座非常愛好面子，他們訂定規則後，一定會以身作則，若自己沒有達成目標，愛面子的他們也會非常自責，在好勝心的驅使下，他們創業起來更有格鬥力，另外，獅子座屬於風雲人物型，在接觸形形色色的人時，他們時常能從中嗅出一些合作商機，因此通常能發展多元化商機，或是異業合作。

第4名、射手座

射手座腦筋聰明、點子又多，他們非常會觀察市場動向，而且善用市場趨勢創業，做事不喜歡墨守成規，而且喜歡摸到錢的感覺，非常適合創業當老闆，他們創業優勢就是鬼點子很多，面對新奇的事物，也總是能比別人更早嗅到商機。

射手座不僅有生意頭腦，而且非常懂得察言觀色，在職場上交際手腕高，態度也很圓融，會運用手上的資源，擅長利用身邊每個人的優點，為他們做事賣命，而且還能讓人心服口服，心甘情願地為他們做事，射手座可說是非常會用人才，創業多數可以成為連鎖體系。

第3名、天秤座

天秤座交友廣闊，而且為人友善，若想要創業，資源豐富是他們的優勢，當天秤座萌生做生意創業念頭時，身邊的朋友都會願意合作，甚至投入資金當金主，不僅如此，天秤座對於自己認定的事絕不放棄，遇到困難會越挫越勇，一定會想辦法克服問題。

天秤座的美感不錯，做生意創業有高敏銳度，在生意界能走高檔次的風格，又不喜歡一成不變的營業模式，因此總是會提出新產品，給顧客不同的體驗，也成為他們的創業亮點，而且會吸取以前雇主的經驗，剔除失敗的問題，將自己打造的無可挑剔。

第2名、天蠍座

天蠍座目標感強烈，屬於可靠的創業類型，例如超級首富之一的比爾蓋茲，非常有生意頭腦，但他們創業的契機並非想當老闆，而是發現別人做不出自己想要的品質時，他們寧願捲起袖子自己做，期間很享受製作的過程，這也是他們人生最大的快樂。

天蠍座雖然非常有個性，但在達成目標前，身段永遠會放軟，他們知道自己要的是成功的結果，並不會因為成功而驕傲，他們喜怒不顯於色，適合在爾虞我詐的生意裡，扮演好老闆、合作夥伴及業務等角色，所以在創業方面大多都能做得有聲有色。

第1名、摩羯座

摩羯座屬於穩扎穩打的類型，若選擇創業，是非常典型老謀深算的老闆，不會因潮流而貿然做任何決策，對他們而言，創業做生意的指標是永續經營，經典代表人物之一是王永慶，他一旦背負起自己的名譽與事業的未來，就絕不會草率處理，顏面對他們來說很重要。

摩羯座做生意時，講求的是務實，因此觸角會延伸至平民百姓的生活中，使他們做生意很接地氣，而且實實在在地為員工著想，對於摩羯座而言，開店當老闆的目的就是賺錢，還有餵飽肚子，因此創業計畫一定會以擴大經營、節約為宗旨，而且求新求變不與社會脫節。