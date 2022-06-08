屏東愛文評鑑結果出爐，這也宣告芒果進入盛產期。（林和生攝）

屏東縣政府辦理愛文芒果評鑑賽，為民眾選出優質芒果，8日成績出爐，枋寮地區農會張秀琴以草生栽培種植出的果實獲得評審青睞，技壓群雄、獲得賽事冠軍，有著25年種植經驗的她，過去在各項賽事皆名落孫山，這次一舉奪冠，讓她直呼意外、也很開心。

愛文芒果是屏東重要夏季水果，去年全縣種植面積約4140公頃，位居全台第2大產區，每年產量超過5萬噸，由於屏東日照長，土壤及氣候適宜，受到國內外市場青睞。

屏東縣長潘孟安表示，現正值屏東愛文芒果盛產季節，雖然今年受到氣候影響，產量大幅減少，但農友們精心栽培，參賽者能從45組競爭者中脫穎而出，實屬不易。除冠軍張秀琴外、亞軍為戴正一、季軍陳志成，5名優勝分別是吳石郎、盧旺昇、陳生章、洪紀坤及林仕維。

張秀琴坦言，父母長期從農，自己跟著一起種植芒果已25年，今年從農會正職退休、全心投入農事，將8分大果園全採草生栽培，每根枝條也僅留一果，細心呵護，才能種出這甜美果實；她坦言，過去曾參加鄉鎮芒果競賽，卻都沒有得名，此次參加全縣賽事拿到冠軍，真的又驚又喜。

擔任評審之一的高雄區農業改良場副研究員李雪如指出，此次評分標準包含「外觀」、「重量」、「口感」、「糖度」與「包裝設計」；難得的是，張秀琴以6公斤15粒的小果參賽，比起其他6公斤12粒重量差人一截，但口感及甜度比起第二名明顯勝出許多，這冠軍拿得一點都不僥倖。

潘孟安強調，評鑑賽事項目細分嚴格，目的就是能讓民眾買到自用送禮兩相宜的芒果禮盒，在所有成績出爐，也宣告屏東芒果正式進入盛產期。