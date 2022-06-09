工控儲存與記憶體品牌廠宇瞻(8271)5月營收6.37億元，年減15.98%、月減12.51%；前5月營收36.70億元，年增0.77%。

宇瞻Apacer攜手ASUS Cloud華碩(2357)雲端，以ASUS OminStor企業儲存雲整合宇瞻獨家專利CoreSnapshot秒速備份還原SSD韌體技術，提供IPC工控系統資安保護方案，成功導入知名封裝大廠完成落地測試。為智慧工廠建置高效率的雲端設備管理、系統資安保護、病毒威脅防禦和即時監控救援等功能。自動化解決方案有效地降低智慧製造產業因為人力短缺、大內網環境連鎖感染等對營運所產生的巨大威脅，並解決產線因系統設備故障需等待人員到廠排除痛點，大幅節省人力及管理成本並創造更高的營運效率。

由於COVID-19疫情影響及5G、AIoT快速發展，推升遠距及智慧工廠雲端物聯多元應用，但另一方面網路駭客攻擊或無預警的系統當機狀況，導致企業營運風險及損失事件也時有所聞。華碩雲端總經理吳漢章說明，華碩雲端一直致力於以雲原生資料保護服務為發展核心，打造兼具安全、高效與彈性的企業數位治理與轉型利器，此次特別為製造業量身打造OT解決方案，透過OmniStor企業儲存雲平台，整合宇瞻獨家專利CoreSnapshot秒速備份還原SSD韌體技術，強化數位韌性。

宇瞻銷售暨行銷中心黃美惠副總經理同時表示，CoreSnapshot運用獨特的磁碟快照技術，提供一秒完成整顆磁碟備份和還原，即時解除駭客攻擊或系統無預警損壞緊急狀況，雙方合作將可為產業客戶提供更完善、更可靠的IPC工控系統智慧雲端部署及監控救援管理服務。

宇瞻攜手華碩雲端建構IPC工控系統資安保護方案，日前已成功導入知名封裝大廠完成落地測試，為工控系統資料安全部署、設備監控管理和即時故障排除完整的智慧化工廠落地應用實例，未來將持續合作拓展至全球市場。宇瞻與華碩雲端同時將於COMPUTEX 2022「無限智聯‧宇您前行」系列活動中周四16:00(UTC/GMT +08:00)「工業物聯ICT+OT製造業方案加速智慧製造落地」線上研討會進行更詳盡的應用及案例分享。