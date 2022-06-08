開發金(2883)攜手混合暨多雲顧問團隊HPE的雲端策略解決方案，以加速推動數位創新，並提升營運效率。數位躍升（Accelerate Digital）是開發金控的五大策略之一，開發金控致力於透過更創新敏捷的業務營運模式，打造符合市場趨勢與客戶期待的金融產品及服務。

開發金控資訊長楊偉強表示，與HPE雲端顧問團隊合作，藉由雙方的專業推動雲端轉型的佈局。除了提供雲端策略及解決方案的專業建議，HPE也協助我們落實安全與合規性要求，以符合相關法規，並達成客戶期待。

HPE為開發金控提供雲端轉型的建議，包含混和雲的安全與運營。透過關鍵領域的訪談與參與，HPE協助開發金控找出合適的解決方案，確立混合雲安全的導入架構與運營模式。

台灣HPE董事長王嘉昇表示，HPE擁有經驗豐富的混合暨多雲策略顧問以及建置服務，因此，我們的顧問可以自信地協助中華開發金控這類金融客戶找到合適的解決方案。HPE已協助海內外多家金融企業及機構安全且合規地導入混合暨多雲解決方案，我們相信，將既有投資價值最大化、效率化，且安全與風險控管至關重要。