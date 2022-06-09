廖姓男子網路告白許姓女直播主遭拒，竟肉搜找到許女租屋處，假扮租屋客入住同樓層再藉故換到隔壁房間。某日趁許女返家正要開門時強推她入房，用手銬囚禁許女長達8小時還逼吃安眠藥。許女趁廖男熟睡時逃脫報警。廖男自知難逃法網，自殘後向警方投案，高雄地檢署依強盜、毒品、妨害自由等罪起訴。

35歲廖男長期仰慕許女，曾在許女直播時大膽告白示愛，但許女不堪其擾、直接將其帳號封鎖。廖男求愛不成，竟在網路上肉搜到許女的租屋處，再故意假扮租屋客，入住同樓層空房。入住後，廖男發現許女隔壁有空房，故意向房東反應房間會漏水，成功換搬到許女隔壁。

廖男徹底掌握許女作息後，今年1月11日傍晚，趁許女返回租屋處、掏鑰匙開門之際，直接衝出房門、強推許女入房，再拿手銬、麻繩、束帶控制許女。廖男疑似覬覦許女美色，還拿出水果刀、逼許女兩度吞下安眠藥。

廖男逼許女吞藥後，還洗劫現金、手機、提款卡等財物。許女硬是用意志力苦撐不睡著，趁廖男累了熟睡之際，隔日凌晨悄悄逃出，到附近的便利商店求援。警察到場後，陪同許女返回租屋處逮人，卻發現廖男已不在現場。

12日清晨，廖男現身左營分局文自路派出所自首，兩手疑似自殘留下大片血跡。偵訊時廖男坦承犯行，檢方根據醫院的驗毒報告以及相關證物，依強盜、毒品、妨害自由等罪起訴，高雄地院裁定羈押。

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