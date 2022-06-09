目前仍在台灣訪問的斯洛伐克國會副議長勞倫契克和國會友台小組主席歐舒斯基傳出確診。由於蔡英文總統6月7日才剛在總統府接見訪團引發關注。總統府表示，蔡英文總統目前健康狀況良好，公務行程一切正常，今早，總統即接見了法國參議院訪問團；而醫療團隊也會嚴密掌握總統健康狀況。

斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團是在5日早上抵達台灣，預計10日結束訪問行程，日前已陸續拜會過總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮，不料卻傳出負責帶團的斯洛伐克國會副議長勞倫契克，和國會友台小組主席歐舒斯基8日晚間進行第三次PCR和9日PCR檢測結果為陽性。

總統府發言人張惇涵今天表示，總統於6月7日接見斯洛伐克訪問團時，依照防疫指引，全程皆佩戴口罩，對談時與訪團主賓間並設有隔板。總統目前健康狀況良好，公務行程一切正常。

張惇涵表示，按照慣例，總統府皆會在相關行程後進行清消作業，落實防疫作為。總統府除請外交部持續依照指揮中心指引，給予訪團妥善照顧，也祝福勞倫契克副議長及歐舒斯基主席能夠早日康復

蔡英文總統行程照常，今天上午在總統府內，頒贈法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐「大綬卿雲勳章」，表彰及感謝他對台法國會交流的卓著貢獻。