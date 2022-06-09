民進黨議員曾朝榮表示，中央審查委員都是客觀的審查，交通局應清楚答覆委員、釐清相關問題，而非怪中央卡地方、怪立委。(林欣儀攝)

台中捷運藍線去年報交通部審查，至今未核定，議員陳廷秀提案成立「跨黨派捷運推動小組」，指「顏色不一樣就有問題」，還說「執政黨兩位立委沒有為藍線發聲」，引發綠營不滿，反擊指交通局未明確回覆中央問題，卻怪中央卡地方、怪立委，雙方一度互嗆，最後陳廷秀改口要屏除意識形態，該案通過。

國民黨立委江啟臣、楊瓊瓔說，只要對台中市民有利的事情，一定全力協助、責無旁貸；立法院副院長蔡其昌則說，不只他會加入推動小組，包括何欣純、張廖萬堅、黃國書及林靜儀、莊競程也都加入。

此爭議是陳廷秀在議會提起臨時動議，要求成立藍線推動小組，他說，高雄捷運黃線比台中市晚送，已經獲得核定，現在是中央主政、顏色不一樣就有問題，「執政黨在台中市有6席立委，只要他們肯出力，不相信推不動，尤其台中有副院長、有傾全國之力當選的立委，結果這兩位立委都沒在中央為捷運藍線發聲」。

此言論引發綠營不滿，民進黨議員曾朝榮、賴佳微說，捷運藍線原本已獲交通部核定，是因為盧市府將經費從900億增加到1300億，期間還有坪頂站、正英站的爭議，審查委員都是客觀的審查，交通局應清楚答覆委員、釐清相關問題，而非怪中央卡地方、怪立委。

民進黨議員何敏誠表示，此提案立意良好，他也加入連署，但若要說是因為中央卡地方，就實在不厚道，對台中好、大家都應該支持，不應再怪誰不支持。國民黨議員陳成添說，儘速推動很重要，大家不要有意識形態的想法。陳廷秀最後也緩頰，只要是福國利民、對台中市有利，希望不分藍綠一同推動。

盧秀燕指出，現在台中市萬事俱備，只欠中央核准，中央若核准就可以馬上啟動藍線土地徵收與開工作業，希望加速推動，從中央到地方一起加入，相信會更有利。