根據路透取得的文件指出，英特爾（Intel）已凍結PC桌機和筆電晶片部門的人員招募，此為這家晶片巨擘撙節成本計畫的一部分。
英特爾周三發送的備忘錄指出，客戶運算事業「暫停所有聘僱以及停止所有職缺招募」，經過部門重新評估優先順序，部分徵才活動最快兩周後恢復。
英特爾在聲明中表示，讓支出能更聚焦和排定優先順序，有助於因應宏觀經濟的不確定以及執行公司策略，俾以實現對客戶、股東和員工的承諾。
根據路透取得的文件指出，英特爾（Intel）已凍結PC桌機和筆電晶片部門的人員招募，此為這家晶片巨擘撙節成本計畫的一部分。
英特爾周三發送的備忘錄指出，客戶運算事業「暫停所有聘僱以及停止所有職缺招募」，經過部門重新評估優先順序，部分徵才活動最快兩周後恢復。
英特爾在聲明中表示，讓支出能更聚焦和排定優先順序，有助於因應宏觀經濟的不確定以及執行公司策略，俾以實現對客戶、股東和員工的承諾。
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