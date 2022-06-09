國稅局指出，企業申報營業稅可選擇在財政部官網以線上方式上傳電子檔文件，不用人擠人，也不怕染疫。

財政部高雄國稅局表示，營業人完成營業稅網路申報後，可利用「營業稅附件上傳程式」，以電子檔傳送「非經海關適用零稅率銷售額」、「固定資產退稅」、「營業稅聲明事項表」及「營業稅一次性移轉訂價調整聲明書」等四類應檢附之證明文件，免紙本交件，減少人流接觸，降低染疫風險。

營業人可在財政部電子申報繳稅服務網下載及安裝「營業稅電子申報繳稅軟體」，一併安裝「營業稅附件上傳程式」。

高雄國稅局指出，營業人於「營業稅電子申報繳稅系統」完成當期（月）營業稅網路申報上傳後，若有需要檢附「非經海關適用零稅率銷售額」、「固定資產退稅」、「營業稅聲明事項表」及「營業稅一次性移轉訂價調整聲明書」等四類證明文件，於法定申報期限內，可以電子檔案透過「營業稅附件上傳程式」，簡單操作「附件資料登錄」及「附件資料上傳」步驟，即可完成網路上傳營業稅應檢附證明文件。

國稅局也表示，以網路上傳證明文件，應以影像檔（PDF格式）一次上傳，影像以清晰可辨識為原則，單一檔案小於5MB，上傳總容量小於45MB。若附件檔案超過單一檔案或總上傳容量限制者，請選擇媒體檔申報方式，系統會自動產生各類別附件必要檔案XML，請一併將XML檔及PDF檔燒錄成光碟遞送所屬國稅局申報。