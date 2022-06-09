黃姓老翁在台中市太平區開設神壇當乩童，前年間1名孝女前往廟裡為母祈福治病，黃見女單純可欺，誆稱女子若裸躺神桌下36天，其母的病情即可好轉，確遭黃性侵得逞，法院判刑4年6月確定，就民事部分，二審法官認為，黃男假借宗教名義，不法侵害女子，應如數賠償100萬元確定。

判決書指出，黃男於2020年11月9日，見1名年約20多歲女子獨自到廟內，為身體欠安的母親祈福，黃見女子獨自1人有機可趁，誆稱有神明附身，可做祈福法事收費4萬元，但女子必須裸身畫符、睡神桌下。

黃男邀約隔天的凌晨進行法事，女子不疑有它，前往赴約，黃男在宮廟裡假借神明上身，卻要女子僅著內衣褲，用毛筆在女子身上畫符，接著全裸進入神桌下方小隔間躺，身上僅蓋2塊麻布，返家女子見母親氣色改善，對黃更加信任。

同年月11日，女子再到廟裡裸躺神桌下方，黃竟摸女大腿內側，誆稱「要看祭改效果如何，如果告訴他人，法力會失效」，必須36天不能中斷；13日晚間，黃撫摸女子胸，還以手指侵入下體，將生殖器放女子下體外摩擦，佯稱趕走髒東西，後來性侵女子得逞便報警。

檢警調查，黃男皆否認性侵害女子，辯稱當時因神明附身，不知道發生什麼事，法院依強制猥褻罪、強制性交罪，合併判刑4年6月確定，附帶民事訴訟黃須賠償100萬元，黃希望降低金額，但台中高分院法官認為，黃不法侵害女貞操權及身體權，應如數賠償100萬元確定。