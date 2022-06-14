林姓男大生與女友、其他朋友在大同某KTV歡唱飲酒，酒後與女友和被害女子搭計程車返回住處，車上先以手觸摸被害女子臀部，進屋後趁女子熟睡時，以下體碰觸被害女子臀部，涉犯性騷擾、乘機猥褻罪，士林地院審結，性騷擾判處拘役30日，得易科罰金3萬，乘機猥褻判處徒刑6月，得易科罰金18萬，緩刑2年，期間保護管束，支付公庫1萬元。

去年4月，22歲林男與女友和被害女子共乘計程車返家，途中被害女子坐在中間位置，因酒醉趴握在左側的林的女友腿上，他見有機可乘，竟然伸手觸摸臀部占便宜，下車時又摸兩把，返回住處後，竟趁被害女子入睡，竟故意躺在旁邊占便宜，被害女子因而翻身，他才停手。

判決指出，林男酒後亂性，造成被害女子精神傷害，至今並未和解，但考量林男還在就學，不曾有類似前科，並非明知故犯，除隔衣碰觸外，並沒有其他猥褻行為，經歷偵審教訓，應警惕而無再犯之虞，諭知緩刑2年，期間保護管束，全案仍可上訴。