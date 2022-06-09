【台北 W 飯店】精緻甜點 - 「茉莉奶油閃電裸泡芙」。（台北 W 飯店提供）

【台北 W 飯店】特色鹹點 - 「大西洋鮭魚韃靼」。（台北 W 飯店提供）

台北W飯店自六月起，下午茶系列「WOOTEI午茶」正式進駐10樓WOOBAR，首波以曙光橘的活力奔放為WOOBAR披上一襲盛夏風光。

即日起至2022年8月31日止，下午兩點半至五點半，雙人下午茶每套售價2688 ＋ 10％元，每人含2杯咖啡或茶及2杯主題系列調酒。訂位詳情請洽：(02)7703 – 8887。

台北W飯店甜點主廚何玉梅攜手調酒師團隊將WOOBAR大膽熱情的風格，揉合夏天代表花卉茉莉與桂花，研發出3款特色鹹點、4款精緻甜點及3款夢幻調飲，帶來綻放在舌尖的暖橙風潮，提供互動性十足的創新體驗。鹹食包含透過烘乾薑絲襯托蟹肉鮮甜的「阿拉斯加帝王蟹布里歐小圓麵包」與擁有澎湃海洋氣息的「大西洋鮭魚韃靼」，口感清爽，消暑必備。

「香酥鴨鬆鵝肝慕斯塔」融合東西方元素，運用口味厚實的鴨鬆搭配滑順濃郁的鵝肝，取得恰到好處的平衡，餘韻無窮。甜食部分包含下午茶經典不敗的品項「香草橙皮司康」，沾取自製金棗果醬和馬斯卡彭鮮奶油，達到適中的濕潤感，外酥內軟，以及「茉莉奶油閃電裸泡芙」，綿密的鮮奶油與糖片入口即化，漫開茉莉與蜂蜜結合的清新香氣。另兩款為「柳橙松露奶油慕斯核桃派」與「蜂蜜杏仁蛋糕」，前者在松露奶油外包裹柳橙淋面，頂端妝點少許的食用銀箔，鹹甜滋味帶著脆口核桃粒，給予感官雙重驚艷；後者以溫和紮實的磅蛋糕做為基底，堆疊蜂蜜糖塊和黑糖珍珠，並插有滴管式的薑汁黑糖，提供賓客自由調整甜度。

調酒系列首款「Galaxy銀河」採用蘭姆酒作為基底，混搭桂花、柚子、鳳梨的風味和氣泡的輕盈感，啜飲瞬間果香四溢，隨之附上由荔枝及桂花糖漿製成的果凍，盛裝於按壓瓶中，依據個人喜好，適量擠出加入調酒或直接享用皆可。

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