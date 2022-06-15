福容大飯店_「沁香青檸京骨」醬汁特別加入Mojito糖漿，品味古巴拉丁風情。（福容大飯店提供）

福容大飯店_主廚精心熬煮而成，「蜜漬黑棗嫩排」帶出黑棗獨特香氣。（福容大飯店提供）

時序進入炎炎夏季，酸酸甜甜的料理最開胃，福容大飯店今夏全新企劃，推出排骨料理‧三醬系列，每月主打不同的主廚秘汁醬料：「君度橙汁玉排」以新鮮柳橙汁熬煮而成、「沁香青檸京骨」特別加入Mojito糖漿帶出青檸薄荷香氣、嚴選黑棗醬燴煮的「蜜漬黑棗嫩排」，每道都充滿巧思，在福容大飯店連鎖指定分店之福粵樓或阿基師觀海茶樓陸續登場。

為推廣今夏全新企劃，即日起至9／15，福容大飯店祭出系列活動，會員獨享5大好康，歡迎大家來品嚐盛夏好滋味。