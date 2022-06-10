疫情使得外帶餐飲需求提升，其中麵包類商品不一定要在餐期馬上吃完、又有「拿了就走」的便利性，成為增加營收的關鍵。台南大員皇冠假日酒店自從在大廳289吧設置麵包櫃之後，幫餐廳增加不少營收，麵包副主廚劉砡伶不定時推出新品麵包70元起，用老麵發酵與時間醞釀，讓人吃出手感麵包最純粹的美味。

為了滿足外帶需求，口味不斷推陳出新，每日新鮮製作麵包的289吧近日再推出7款全新口味的麵包，主打國人較喜愛的軟歐式麵包，每天新鮮手作，採用經過14天、嚴格控管培養出的天然酵母，並以日本麵粉加入老麵低溫發酵24小時製作。

小山丘奶酥生吐司。（台南大員皇冠假日酒店提供）

推薦品項有飄淡淡酒香的「藍莓核桃裸麥麵包」、酸甜迷人的「紅酒洛神蔓越莓南瓜子麵包」、奶酥空最愛的「小山丘奶酥生吐司」、全糖控不能錯過的「戀煉甜心手撕麵包」、「巧克力乳酪麵包」等，鹹麵包則有「蒜香法國麵包」及堪稱瑪格莉特比薩的貝果版的「蕃茄煙燻乳酪貝果」。此外，289吧也新增3款水果風味的消暑飲品，有綜合水果日式沙瓦、蜜柑日式沙瓦、南旺夕陽鳳梨啤酒。