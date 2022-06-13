美國5月CPI數據再創40年來新高，上週五美股四大指數重挫，其中，道瓊大跌880點，日韓股市亦應聲走跌、跌幅均逾2.5%，台股今難置身事外，加權指數大幅開低走低逾300點，直接摜破月線並跌落16200點之下，回補5月30日的大跳空缺口，反彈架構遭破壞，創5月30日以來新低，且美期指持續走跌下，早盤後跌幅最大一度達394點，啟動萬六保衛戰。

大型權值股今幾乎全倒，晶圓雙雄台積電(2330)開低走跌逾2.5%，股價最低觸516元，影響台股達百點，現階段股價位居所有均線之下，技術面呈現短空，聯電(2303)亦下跌逾2%，力拚守穩50元大關。大立光(3008)重挫逾3%，跌破5日線，鴻海(2317)跌幅逾2%。IC設計指標股聯發科(2454)開低走低，重挫逾3%，900元大關失守，股價最低觸896元，股王矽力-KY(6415)更一度重挫近7%。

金融股今亦全面走跌，開發金(2883)重挫逾3%，中信金(2891)、新光金(2888)跌幅也逾2%，其餘富邦金(2882)、台新金(2887)等跌幅也約1.5%。

航運股貨櫃三雄，長榮(2603)、萬海(2615)下跌逾3%，陽明(2609)跌幅則在2.5%附近震盪。航空雙雄則在解封行情下，均開低走高，早盤後股價逆勢小漲，但盤中又雙雙壓低。

今日盤面僅剩小數題材股零星點火抗跌，包括車電、觀光等族群，車電族群有倉佑(1568)、耿鼎(1524)攻上漲停，大億(1521)亦上揚約7.5%。邊境政策放寬，入境檢疫天數再縮短，指揮中心鬆口今年九月前有望開放出國旅遊，解封題材也帶動觀光族群的走揚，富野(2736)漲幅逾4%，山富(2743)、夏都(2722)也上漲約2.5%。

分析師表示，上週五美國公布5月份CPI創近40年新高，美債殖利率上升，美股四大指數全面重挫，美國聯準會將在台灣時間16日凌晨發布利率決策會議結論，將牽動全球資本市場後續走勢。上周指數在月季線呈現區間震盪格局，近期市場觀望氣氛濃厚、成交量萎縮，指數難有表現空間。今日指數開盤即回跌填補5月30日多方缺口(16368-16266)，反彈架構遭到破壞，恐使指數在築底的過程震盪大，操作難度高，優先關注5月營收攀高、今年營運季季高基本面無虞且技術面偏多的個股。