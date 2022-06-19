75歲前東京都知事猪瀬直樹日前為美女議員候選人海老澤由紀造勢站台時，竟在演說中不斷觸碰對方的背部、肩膀、甚至是胸口，讓大批日本網友痛批性騷擾，對此他本人道歉，坦承太過輕率。

綜合日本版「哈芬登郵報」（The Huffington Post）、日本雜誌《週刊女性PRIME》等報導，日本即將於7月10日舉行參議院選舉，右翼民粹主義政黨日本維新會12日為東京選區美女候選人海老澤由紀舉行街頭造勢活動，並邀請不分區候選人、75歲前東京都知事猪瀬直樹為她站台。

不過猪瀬直樹上台後似乎講錯海老澤由紀的名字，他一邊急著更正，一邊不斷觸摸海老澤由紀的肩膀、背部、頭髮，甚至一度連續拍了拍海老澤由紀的胸口多下，海老澤由紀當下並沒有其他反應，只是笑著回應前輩，並且向大眾揮手。

造勢活動全程在網路上直播，猪瀬直樹觸碰海老澤由紀胸口的畫面也馬上在網路上炸開，引發日本網友批評猪瀬直樹「性騷擾」、「令人不舒服」，針對網友批評，猪瀬直樹17日在推特上發文道歉，坦承自己在與異性的肢體接觸上太過輕率，海老澤由紀也發文回應，強調猪瀬直樹沒有碰到她的胸部。

海老澤由紀投入政壇前是職業單板滑雪運動員，曾參加過選美比賽。