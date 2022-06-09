台達電脫離昆山封控干擾、主要產品線接單出貨佳，5月營收以305.68億元寫下單月歷史次高，月增幅度達12％，這也是台達電在3個月之內第二次營收超過300億元。法人預期，6月營收也有機會維持在高檔，第二季營收有機會季增5～7％左右。

昆山已經在5月上旬解封後，台達電執行長鄭平表示，封控對吳江廠產能的影響性已經由4月的50％、縮減至5月的20％，台達電5月營收也因此向上躍升，5月營收衝上305.68億元、創下單月歷史次高紀錄，月增12％，並比去年同期成長17％，累積前5月營收為1403.8億元，年增12％。

隨著機構件等零組件供應狀況大幅好轉，法人表示，電源、風扇、車載、被動元件、資料中心解決方案、通訊電源等台達電等主要產品線，5月營收、出貨都有所成長，僅有IA受到中國內需買氣觀望影響維持持平，而車載雖然恢復成長性，然而受到部分車廠客戶還是深受長短料困擾，拉貨動能還是略顯不足。