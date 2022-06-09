新冠肺炎確診者24小時火化爭議延燒，面對指揮官陳時中不斷改變說法，新黨市議員參選人今天率眾前往疾管局，要求陳時中要家屬下跪道歉，不道歉就下台，抗議群眾企圖當場「火化」陳時中的芻像時一度遭到警方警告制止。

新黨市議員參選人游智彬表示，政府要求根據法令確診死亡者儘速火化，法令就是規定24小時火化，到現在還推說是大家「誤會」。又規定遺體裝進雙層屍袋就不能再打開，甚至發文建議殯葬業者在大體車上完成入殮，喪家無法見親人最後一面，留下遺憾。這樣的生離死別，不是只有今天，從去年就如此，讓大家都「誤會」這麼久，陳時中你卻三兩撥千斤，一副事不關己，說詞至今還在反覆狡辯，這讓人民怒火中燒。

北市議員參選人郭榮先則指出，紐西蘭、澳洲、加拿大、新加坡等國都沒有規定「儘速火化、屍袋不能再開、在大體車上入殮」。華人多的新加坡，也允許喪家可以守靈3天。陳時中硬性規定，24小時內火化，連見最後一面都不被允許，讓死者無法善終，生者無法盡孝，到現在連一句道歉都沒有，還在硬抝法令，這種喪盡天良的指揮官簡直就是冷血動物。

一行人在疾管局門口要「火化」陳時中的芻像，要求陳時中向家屬下跪道歉，不道歉就下台。卻在點燃前遭到警方警告，雙方一度爆發衝突，最後改以滅火器噴灑陳時中相片取代「火化」的抗議行動.。