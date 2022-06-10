兩周前俄羅斯與中國大陸在聯合國安理會動用否決權（Veto）擋下聯合國對北韓的制裁，北韓由於試射洲際飛彈引來美國想進一步封鎖，同時也是自2006年來陸俄兩國擋下對朝鮮的制裁措施。然而，陸駐聯合國大使張軍周四警告平壤，北京不想看到核子試驗。

北京與莫斯科主張，聯合國繼續收緊對北韓的制裁沒有效果，需要的是雙方溝通，張軍表示，北京不希望看到朝鮮進行新的核子試驗，這也是在安理會動用否決權否決美國帶頭對平壤實施新制裁的部分原因。

但張軍同時也警告平壤，若繼續進行自2017年以來的首次核子試驗，北京將做出反應「不要對在安理會的反應做出假設」。而華府也警告，北韓的核試驗會隨時發生。

張軍說:「讓我們繼續看下去會生甚麼事，但我認為不應該預先判斷核試驗會發生甚麼。」他補充:「無核化事中國的主要目標之一。」聯合國自2006年以來就對北韓制裁步調一致，前兩周的否決是十幾年來第一次。

近年來，陸俄兩國一直以人道主義為由推動放鬆制裁措施，並希望能夠說服平壤重新與美國就放棄核武器進行談判。張軍說:「只有透過談判，我們才能看到局勢改善，制裁只讓局勢更惡化；我們的基本立場非常明確－制裁解決不了問題。」

張軍敦促華府放寬對平壤的單邊制裁，並結束與南韓的聯合軍演，以恢復談判。美國則表示，他們曾與北韓多次接觸，但沒有收到無條件談判提議的回應。