大陸國家統計局10日發佈數據顯示，5月中國消費者價格指數（CPI）年增率2.1％與上月持平；工業品出廠價格（PPI）則年增6.4％，漲幅較4月回落1.6個百分點，已是連7個月回落，與市場預測大致相符。據界面新聞報導，根據蒐集的7家機構預測中值為CPI年增2.2％；PPI為6.4％。

對於下一階段的CPI走勢，中國民生銀行研究院高級研究員應習文表示，接下來的物價走勢有2大關注點。第一是豬肉價格進入回升週期後，對CPI的壓制作用將明顯削弱；第二是目前地緣政治衝突仍未平息，外部輸入性通膨壓力不減，需關注原油、飼料等大宗商品價格上漲的影響。

從大陸國家統計局公布的數據中可發現，5月食品價格年增率上漲2.3％，漲幅比上月擴大0.4個百分點，其中鮮果、糧食價格漲幅比上月均有擴大，鮮菜和雞蛋價格漲幅比上月回落，而豬肉價格下降21.1％，但降幅比上月收窄12.2個百分點。浙商證券首席經濟學家李超說，新一輪豬週期目前正在醞釀之中，但受能繁母豬去化力度邊際趨弱及需求回落影響，本輪豬週期偏弱，生豬價格預計將溫和上行。

至於非食品價格年增率2.1％，漲幅比上月回落0.1個百分點，其中，汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲27.6％、30.1％和26.9％，賓館住宿和飛機票價格分別下降7.4％和2.4％。李超表示，隨著俄烏衝突常態化，供應持續偏緊，能源價格將在未來較長時間維持高位，疊加夏季需求高峰的到來，預計未來PPI回落的幅度將放緩。