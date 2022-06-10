長榮鋼鐵股東會今日改選董事，大哥派穩紮穩打，採取的是相對保守的配票方式，雖然有拿下5席的機會，但最後仍以穩住3席一般董事加1席獨董為目標。反觀弟弟派因為配票出現失誤，長榮國際、凱明投資更因權數相同，致長榮國際意外落榜，等於白白浪費一席董事席次，輸得冤枉，鄭深池本人也無緣進入董事會。

長榮鋼股東會電子投票結果9日揭曉，投票率僅有3.1％，兄弟兩派都沒在電子投票表態，顯示都是「蓋牌」，不希望讓對方知道自己底牌為何，有利最終配票，然從最後選舉結果，似也看得出大家都有策略，但沒人敢擔「大意失荊州」之責。

改選結果出爐，哥哥派提名7席上了4席，一般董事席次拿下前3名，分別為繪公司代表人林耿立、繪公司代表人柯麗卿、維達開發代表人李孟玲，這代表大哥派在爭取外資、爭取委託書及小股東認同上，有比較大的共鳴，獨立董事則拿下一席雙榜律師事務所主持律師連元龍，得以維持過半態勢，算是不錯的結果。

反觀弟弟派輸得冤枉，歸咎於配票策略失當。弟弟派提名8席上了3席，在一般董事席次方面，發生長榮國際、凱明投資權數相同的尷尬結果，最終靠抽籤決定，由凱明投資上榜，結果鄭深池擔任董事長的長榮國際不只落馬，鄭深池本人也沒選上，重返長榮鋼無緣，唯一機會就是凱明投資派鄭深池擔任代表人。

然從得票結果來看，三席獨董當選人中，排序首位為中菲行前執行長林天送、誠正聯合會計師事務所會計師林淑玲，都超過2億權，均大幅領先大哥派的雙榜法律事務所主持律師連元龍，一方面可解讀，弟弟派初始策略就是瞄準獨董，但這也代表，獨董未來會在長榮鋼董事會中扮演重要勢力，未來運作上恐怕也不會太平靜。

對長榮集團來說，長榮鋼這一役直接影響明年長榮航空改選，如果變天，代表長榮航空有極大可能由弟弟派搶下，長榮海空將走向分治，這恐也是長榮集團創辦人張榮發在天之靈，最不願看到的結果，但爭議恐得待兄弟和解，歹戲才能落幕。