《櫃買市場》達發申請上興櫃 16:092022/06/10 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 達發(6526)送件申請上興櫃。 達發科技成立於90年8月，主要產品為無線通訊晶片及固網通訊晶片，董事長兼總經理為謝清江，目前股本為14.55億元，110年合併營收為117.39億元，稅後盈餘為19.36億元，每股盈餘為15.79元。 《櫃買市場》君帆上櫃過關 坦德申請上興櫃 《國際產業》汽車零組件龍頭廠 電裝晶片業務傳分拆 《電子通路》晶片供應仍不穩 安馳5月營收雙減 #達發 #晶片 #櫃買市場 #申請上 #興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《櫃買市場》數泓科上櫃審議過關 07:472022/06/08 財經 台歐經貿的空幻對話 04:102022/06/08 時論廣場 蘋果發表M2處理器 採台積電第二代5奈米 04:102022/06/08 財經要聞 台積電注意！三星少主訪歐有天大玄機 韓媒爆內幕 20:002022/06/09 財經 《日股》海運、晶片拖累 日經難大漲 12:182022/06/09 財經 俄不爽台灣制裁準備做這件事 分析師曝艱難後果 20:422022/06/09 軍事 接見法國訪團 蘇揆喊話就科技及晶片合作 17:522022/06/09 財經 俄羅斯開鍘美國人！名單驚見「台南女兒」 原因曝光 19:502022/06/09 財經 英特爾 凍結PC晶片部門招募 撙節成本，部分徵才活動最快兩周後恢復 04:102022/06/10 財經要聞 跟蘋果最強M2對幹 他爆1超狂晶片也找台積電操刀 08:542022/06/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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