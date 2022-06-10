達發(6526)送件申請上興櫃。

達發科技成立於90年8月，主要產品為無線通訊晶片及固網通訊晶片，董事長兼總經理為謝清江，目前股本為14.55億元，110年合併營收為117.39億元，稅後盈餘為19.36億元，每股盈餘為15.79元。

《櫃買市場》君帆上櫃過關 坦德申請上興櫃
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