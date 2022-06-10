美股近期走勢仍多以震盪為主，台股近期波動劇烈，呈現一天漲、一天跌的橫盤走勢，觀望氣氛濃厚，預期美國CPI數據以及聯準會利率決策會議出爐前，台股將會是區間震盪格局，類股仍有輪動表現的機會，可觀察業績表現優異且產業展望佳族群。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，財政部公布5月出口金額為420.8億美元，創歷年單月次高紀錄，台股基本面扎實，半導體護國神山、伺服器供應鏈等以實際業績回應，手機、NB 利空淡化。大陸封城影響漸淡，然通膨隱憂持續干擾市場信心，近期指數震盪整理，類股仍有輪動表現的機會。後續需持續留意聯準會政策緊縮力道。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，產業方面看好封測、高階晶圓代工、Macbook、高速傳輸、車用電子等相關需求。儘管當前景氣環境不穩，伺服器需求仍可望維持穩健。

Gartner統計第一季全球伺服器出貨量年增17.7％，且第二季可望季增加年增，今年伺服器需求年增7.6％，並預期明年持續成長，大陸政策助攻電動車產業，有望帶動台廠供應鏈營運。