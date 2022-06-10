寶雅（5904）5月合併營收達13.6億元，月減9.25％、年增3.77％，累計前5月合併營收75.8億元，較去年同期小增1.24％；POYA Buy寶雅線上買開站1周年更首度加入618年中促銷，以衝出上半年正成長業績。

截至5月底為止，寶雅全台292店、37家寶家，其中寶家在疫情升溫期間貢獻不少業績，而寶雅則自本周起與德國vivo合作打造印花購兌換商品，有別於超市業兌購鍋廚具、藥妝業加價購動漫IP戶外露營商品，此波鎖定時尚玻璃杯、碗、水瓶等餐具配件，期帶動年輕女性族群換購，助攻全檔業績至少增一成。

此外，歡慶POYA Buy寶雅線上買開站1周年，首度加入618年中慶購物節，自17日起推出為期12天低價限定品及免運券，包括人氣彩妝、開架式保養品等，部分單件下殺4.1折，還有限定下殺3折人氣品項、12大超級品牌日等，消費即有機會獲18倍點數送、新一代Dyson吹風機等。