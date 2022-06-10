受到美國即將公布CPI數據、市場擔憂通膨拖累經濟表現的影響，美股四大指數全收黑，台股也跟著續回檔，觀察目前台股仍在季線與月線間震盪整理，投信強調，現階段布局仍以電子、傳產與ESG環保節能減碳為主，但近期生技股有表現機會，法人已陸續進場加碼。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，大盤近期仍以區間震盪整理為主，預估後續有較佳的產業消息，或經濟數據表現亮眼後，才有機會突破整理格局。另根據華爾街日報分析，經濟學家普遍預測，美國5月CPI年增率將從4月的8.3％略降至8.2％，稍稍低於3月逾40年新高的8.5％，核心CPI年增率預期將達5.9％，低於4月的6.2％。

周書玄分析，若周五晚間公布CPI數據低於8.2％，表示通膨狀況可控制不再惡化，下周開盤美股市場表現可望相對較穩。目前台股投資信心仍在，但短線因美國市場修正，加上科技股漲多回檔，也使台灣科技股進入修正，由於台灣科技成長股先前已經有領跌過一段，這一波可能修正空間也有限，近期生技股因有產業相關利多出現，法人已陸續擇優布局中。

目前市場擔憂的仍然是CPI數字太高，隱含經濟表現受通貨膨脹拖累。周書玄表示，這段時間若有較佳消息公布，台股才有機會止跌反彈，目前投資策略仍以科技的高速運算、車用半導體、物聯網為主，傳產以航運、觀光、生技股等與環保節能等擇優布局。

富蘭克林華美投信強調，台股指數向上空間不大，以個股表現為主，慎選投資標的，仍有機會可勝出，但投資人可能較無法選股、選擇進出場時間點，建議可將資金交給專業團隊操作，或選擇台股基金逢低加碼、定期定額長線投資。