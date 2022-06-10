工研院產科國際所(IEK)今日發布「2022年台灣製造業景氣展望」，產值預估可衝到25.8兆元，年成長6.04％。雖不如去年24％幅度，但動能仍在。但IEK也提醒今年有至少有四隻黑天鵝干擾，包括地緣政治、疫情風險、半導體國際競爭加劇、糧食危機等，增添成長不確定。

對比2021年，工研院IEK預測製造業產值是24.33兆元、年增率超過24％，2022年雖進一步達25.8兆元，可年增減為6％。不過IEK認為，成長動能還是延續。

IEK解釋，主因外在有新興科技應用需求續強、國際原物料價格攀高等，內在為我出口動能依舊強勁，半導體、綠能投資持續擴增、投資台灣3大方案延長。合計在出口及投資雙引擎帶動下，我經濟今年將保持溫和成長，帶動製造業表現。

再看製造業四大行業，都屬正成長。以資訊電子年增9.2％最強勁，其次金屬機電增6.08％、化學工業與民生工業約在2％上下，

雖然各國解除防疫限制，遠距、宅經濟帶帶動的消費性電子產品需求趨緩，但是網路服務用量提升、智慧穿戴市場需求續增，5G、AIOT、高效能運算、車用電子產品、網通設備等新興科技應用產品需求暢旺，讓資訊電子業產值可達10.32兆元。

至於俄烏戰爭、通膨、影響金屬產品與化學市場需求，可在新興科技應用持續擴展，石化產品價格短期內具支撐下，金屬機電與化學工業預估產值還有7.37兆、5.35兆。

民生工業雖受通膨壓力限縮消費意願，但政府調漲軍公教薪資與基本工資、陸續實施紓困振興方案、近期將開放邊境等措施，有利提振民間消費水平，預期將支撐民生工業持續成長。產值估為2.76兆元。

面對地緣政治、疫情風險、半導體國際競爭、糧食危機四起等不確定性因素，IEK建議我業者仍需審慎留意，以堅韌布局應對衝擊。