電商類股美而快（5321）公告5月營收3.37億元，與上月與去年同期相較分別成長58.7％、46.7％，創下歷史新高表現。展望下半年，美而快表示，今年將拓展非服飾類電商，並發展生活日用品、美妝類商品，在多角化效益顯現下，集團將維持快速成長。

今年前5個月，美而快累計營收已突破12億元，年增率為18％。美而快指出，第二季本為服飾電商傳統旺季，春夏換季潮開始，透過結合網紅經濟與時尚電商概念，打造「品牌孵化平台」以及「流量變現」營運模式。此外，今年也從服飾本業向外拓展，將網紅流量變現模式延伸到居家用品、美妝、餐飲、保養品與保健食品等不同領域，是帶動5月營收首度突破3億元的主因。

今年以來，美而快積極展多角化佈局，陸續投入的直播平台串接導流、餐飲電商、NFT等，效益陸續顯現，加上四月中國大陸封城影響物流而延遲交貨的商品，亦已陸續出貨，得推升5月合併營收衝上歷史新高表現。

美而快表示，目前由服飾本業延伸出的其他產品線，以「生活選物」的發展最快速，占整體營收比重已超過15％，預期今年內美妝、保養品及食品餐飲等亦可見到明顯成績。

而網紅流量變現模式，由於網紅本身自帶流量，粉絲黏著度高，產品單價高且行銷費用低於一般商業品牌，也將有望逐步墊高公司毛利率。

美而快旗下BNPL後支付服務品牌Fasney日前與直接平台「168 money」與「就醬播」完成串接；此外，近期也與雙月食品社共同成立雙月愛兒法股份有限公司，搶進餐飲電商市場，首波上線商品不多，但單週業績已突破百萬元。

美而快表示，在網紅流量變現模式持續發揮影響力到更多產品線，加上直播導流、餐飲電商、NFT周邊商品等多角佈局效益的顯現，接下來營運也將持續維持快速成長的動能。