1架載有7人的直升機在義大利北部失蹤，阿爾卑斯山救難服務單位今天告訴法新社，天氣好轉後已經加強搜救。

義大利媒體報導，機上7人分別為駕駛與6名乘客，當中4人為黎巴嫩籍，2人為土耳其公民。

直升機昨天在義大利北部人煙稀少山區失蹤，但天候不佳影響初步搜救行動。

空軍、警方和救難單位今天出動7架直升機參與救援，仔細搜索那個區域。

發言人指出：「這並不容易，如果直升機墜落到樹叢當中，在這個季節會被枝葉遮蔽，很難從空中發現。」