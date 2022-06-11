俄羅斯發動進攻烏克蘭的戰爭已超過三個月，目前俄軍持續猛攻烏東盧甘斯克州城市北頓內茨克，迫使烏軍撤軍，國防專家、國民黨前立委林郁方便指出，從烏軍撤軍、澤倫斯基前往烏東前線視察和態度放軟來看，當前烏軍的情勢再度被逆轉，「情況不太妙」！

綜合外媒報導，烏克蘭盧甘斯克地區軍事管理局長海岱（Serhiy Hayday）周三承認，烏東關鍵戰略城市北頓內茨克（Severodonetsk）地區目前大部分被俄軍攻佔。海岱說：「俄軍正在摧毀一切，他們轟炸平民居住的公寓。」而在本周早些時候，他才表示烏克蘭特種部隊反攻控制了近一半的地區。但他說，當俄軍看到烏軍推進時，「他們用空襲和砲擊將該地夷為平地」，而由於猛烈的轟炸，烏軍只能從該地區中部後退。

對此林郁方9日在政論節目《少康戰情室》表示，目前北頓內茨克的戰場主動權又回到俄羅斯手上，俄軍已佔領城市大部，烏軍則退守郊區，他也直言，目前戰事順不順利「看澤倫斯基就知道」。林郁方提到，日前澤倫斯基前往烏東前線視察「是他開戰以來第一次到那麼前線的地方」，又指出澤倫斯基喊話「還是要透過談判解決戰事」，他直言「就知道那個地方（烏東）基本上情況是不太妙」。